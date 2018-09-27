Мордовские заключенные попробовали себя в роли юмористов

В одной из исправительных колоний Мордовии прошла игра КВН.

Мероприятие было организовано и проведено в исправительной колонии №5. В игре приняли участие пять команд, среди которых «Молния», «Мордовские пельмени», «Двоечка», «Самоцветы» и «Перцы».

Программа мероприятия состояла из таких конкурсов, как приветствие, разминка, музыкальный конкурс и домашнее задание.

Победу одержала команда «Перцы», участницы которой проявили артистизм во время игры и упорство в процессе подготовки к ней.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su