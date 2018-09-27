В Саранске прошли учения по поиску несовершеннолетних, пропавших без вести

В Саранске прошли учения по поиску несовершеннолетних граждан, которые пропали без вести.

Учения прошли 26 сентября на территории лесного массива, который расположен на территории юго-западной части Саранска. В учениях приняли участие сотрудники следственных органов, а также представители МВД И МЧС.

Легенда учений гласила, что пропал ребенка, который пошел за грибами. На месте были оперативно развернуты межведомственный штаб и передвижной пункт управления. Были созданы три поисковые группы. Кроме того, к поиску пропавшего ребенка были привлечены кинологи со служебными собаками.

Спустя некоторое время в глубине лесного массива был обнаружен манекен, имитирующий пропавшего ребенка.

Источник: mordovia.sledcom.ru