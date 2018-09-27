В Октябрьском районе Саранска подходит к концу уборка зерновых культур

В Октябрьском районе Саранске подходят к концу работы по уборке зерновых культур.

В настоящее время убрано 5606 га зерновых и зернобобовых культур, в том числе 1926 га озимой пшеницы, 1554 га яровой пшеницы и 2077 га ячменя. Валовой сбор зерна в бункерном весе при средней урожайности 31,4 ц/га равен 17,6 тыс. тонн.

Сельскохозяйственные предприятия указанного района успели заготовить на корм скоту 13380 тонн силоса, 17823 тонн сенажа и 1600 тонн сена.

В скором времени будут проведены работы по уборке 160 гектаров кукурузы на зерно.

По информации, опубликованной пресс-службой администрации Саранска.

Источник: adm-saransk.ru