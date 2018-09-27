В Саранске опрокинулась легковушка

В Саранске произошло серьезное ДТП.

Указанное происшествие произошло вечером 26 сентября на Ботевградском мосту. Приезжавшие по упомянутому мосту, автомобилисты заметили перевернувшийся на крышу легковой автомобиль. В настоящее время нет абсолютной никакой информации о причине опрокидывания транспортного средства.

Каких-либо данных о пострадавших в результате ДТП пока что нет.

Не исключено, что машина опрокинулась после столкновения с другим транспортным средством.

Точная причина ДТП будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo