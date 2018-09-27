В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчин, подозреваемых в краже люков

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже люков.

Днем 26 сентября в Октябрьском районе Саранска сотрудники вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии заметили двух мужчин, которые везли на тележке металлические крышки канализационных люков. Правоохранители остановили граждан. Мужчины сообщили, что обнаружили люки на строительной площадке и посчитали их бесхозными.

Проехав на строительную площадку, сотрудники Росгвардии нашли представителя собственника похищенного имущества.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые были переданы сотрудникам отдела полиции №1.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia