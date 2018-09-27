В Рузаевке столкнулись три автомобиля

В Рузаевке произошло ДТП с участием трех автомобилей.

ДТП произошло вечером 26 сентября на пересечении улиц Ухтомского и Гагарина. Не смогли поделить дорогу три автомобиля. После соударения одна из машин опрокинулась.

В настоящее время нет никакой информации о пострадавших в данном ДТП.

Транспортные средства получили серьезные повреждения.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят, по какой причине произошло столкновение транспортных средств.

По информации, которая была опубликована очевидцами данного происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo