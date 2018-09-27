26-летний житель Саранска лишился денег при покупке мобильного телефона

В Саранске 26-летний местный житель стал жертвой неизвестных интернет-мошенников.
26-летний житель Саранска оформил на одном из сайтов заказ на приобретении мобильного телефона. После этого молодой человек перечислил на указанный продавцом счет денежную сумму в размере более 7 тыс. рублей.
В оговоренные сроки горожанин товар не получил. В итоге молодой человек обратился в полицию.
В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф