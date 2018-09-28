В лямбирском селе Блохино при пожаре погибла женщина

Вечером 27 сентября в Лямбирском районе Мордовии произошла трагедия. В селе Блохино на улице Заречной произошел пожар, в результате которого хозяйка дома погибла.

Как прокомментировали в ГИОД ГУ МЧС России по РМ, сообщение о возгорании жилого дома поступило на пульт в 18:33. К моменту прибытия спасателей открытым огнем горело почти 50 кв. метров жилого дома, используемого под дачу.

При тушении огня в доме было обнаружено тело 41-летней хозяйки дома. Кроме того, от огня пострадала мать погибшей - 78-летняя пенсионерка получила ожоги лица, спины, кистей рук I-II-III степеней (9% тела) и была доставлена саранскую РКБ №4.

Ожоги рук I степени (1% тела) получил 55-летний мужчина, также находившийся в доме. От госпитализации отказался.

По предварительной версии, незадолго до пожара хозяйка дома и мужчина выпивали, а потом в доме выбило пробки. Пожилая женщина и мужчина пошли за запасными пробками к соседям, а хозяйка дома легла спать. По возвращении было обнаружено, что терраса дома горит. Хозяева пытались потушить дом своими силами, но им это не удалось.

Источник: ГИОД ГУ МЧС России по РМ