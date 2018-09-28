В Чамзинском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Чамзинском районе в результате опрокидывания автомобиля пострадали четыре человека.

ДТП произошло утром 27 сентября на 44-м километре трассы, которая пролегает между Саранском и Ульяновском. По предварительной информации, мужчина 1985 года рождения, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», в определенный момент движения не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате опрокидывания автомобиля телесные повреждения получили четыре человека. Среди пострадавших два несовершеннолетних пассажира машины 2002 и 2014 годов рождения

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Источник: гибдд.рф