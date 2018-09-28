В Лямбирском районе загорелся жилой дом

В одном из сел Лямбирского района Мордовии произошло возгорание жилого дома.

Днем 27 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Кривозерье произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит жилой дом. Площадь распространения огня составила 10 квадратных метров.

По предварительным данным, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилой постройки в настоящее время устанавливается. Вероятнее всего, в данном случае имело место короткое замыкание электропроводки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru