В Саранске водитель автобуса допустил падение пассажирки

В Саранске женщина пострадала в результате падения в салоне пассажирского автобуса.

Указанный инцидент произошел ранним утром 27 сентября по адресу – улица Александра Невского. По предварительной информации, мужчина 1964 года рождения, который находился за рулем пассажирского автобуса марки МАЗ, резко затормозил. В этот момент в салоне транспортного средства упала женщина 1980 года рождения.

Пострадавшая была доставлена в РКБ №4. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой.

Известно, что водитель автобуса был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного инцидента.

Источник: гибдд.рф