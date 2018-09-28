В Рузаевке в ДТП с участием двух легковушек пострадала женщина

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадала женщина.

ДТП произошло 27 сентября, около 14:20 на пересечении улиц Маяковского и Луначарского. Гражданин 1954 года рождения, управлявший легковым автомобилем марки «Лада-Калина», допустил столкновение с легковушкой марки «Форд-Фокус».

Пассажирка «Калины» обращалась за медицинской помощью в ГБУЗ РМ «Рузаевская РБ». Женщине было рекомендовано наблюдение у врача в поликлинике по месту жительства.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту столкновения легковых автомобилей.

Источник: гибдд.рф