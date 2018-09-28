В Саранске загорелась баня

В Саранске произошло воспламенение бани.
Вечером 27 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о том, что загорелась постройка, которая расположена по адресу – улица 1-я Набережная. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит баня. Огонь охватил строение на площади 60 квадратных метров.
К счастью, в результате воспламенения бани никто не пострадал.
Сумма ущерба, причиненного пожаром владельцу строения, подсчитывается.
Причина возгорания постройки в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru