В Саранске загорелась баня

В Саранске произошло воспламенение бани.

Вечером 27 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о том, что загорелась постройка, которая расположена по адресу – улица 1-я Набережная. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит баня. Огонь охватил строение на площади 60 квадратных метров.

К счастью, в результате воспламенения бани никто не пострадал.

Сумма ущерба, причиненного пожаром владельцу строения, подсчитывается.

Причина возгорания постройки в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru