В Рузаевке водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Рузаевке женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло 27 сентября, около 21:10 по адресу – улица Ленина. В настоящее время известно, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В определенный момент на гражданку совершил наезд автомобиль марки BMW, за рулем которого находился молодой человек 1997 года рождения.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Рузаевская РБ». Медики диагностировали у гражданки перелом.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту наезда машины на пешехода.

Источник: гибдд.рф