В Рузаевском районе школьники организовали акцию «Внимание – первоклассник!»

В Рузаевском районе прошла профилактическая акция под названием «Внимание, первоклассник!».
Указанная акция была организована представителями отряда ЮИД МБОУ «СОШ №8» Рузаевки. Ученики старших классов при помощи краски нанесли на асфальт безопасный маршрут движения до учебного заведения.
Акция была организована представителями отряда ЮИД, чтобы первоклассники могли адаптироваться в новой для них среде.
Также старшеклассники вместе с сотрудниками Госавтоинспекции напомнили ученикам младших классов об основных правилах дорожного движения.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф