В Рузаевском районе школьники организовали акцию «Внимание – первоклассник!»

В Рузаевском районе прошла профилактическая акция под названием «Внимание, первоклассник!».

Указанная акция была организована представителями отряда ЮИД МБОУ «СОШ №8» Рузаевки. Ученики старших классов при помощи краски нанесли на асфальт безопасный маршрут движения до учебного заведения.

Акция была организована представителями отряда ЮИД, чтобы первоклассники могли адаптироваться в новой для них среде.

Также старшеклассники вместе с сотрудниками Госавтоинспекции напомнили ученикам младших классов об основных правилах дорожного движения.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф