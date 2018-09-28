Житель Мордовии подозревается в мошенничестве в сфере кредитования

Житель Ичалковского района подозревается в мошенничестве.

Участковый уполномоченный полиции ОП №4 УМВД России по городскому округу Саранск установил, что житель Ичалковского района 1991 года рождения путем предоставления несоответствующей действительности информации о своем трудоустройстве оформил заем в центре микрофинансирования, расположенном в Саранске. Молодому человеку была предоставлена денежная сумма в размере 6 тыс. рублей. Деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф