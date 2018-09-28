Мордовские школьники узнали о жизни несовершеннолетних правонарушителей

В Мордовии школьники посетили Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального отдела МВД РФ.

Указанное заведение посетили ученики восьмого и девятого классов МОУ «Горяйновская основная общеобразовательная школа».

В ходе экскурсии школьники посетили помещения ЦВСНП, осмотрели спальные комнаты, учебный класс, кабинет психолога, игровую комнату и спортивный зал. Кроме того, ученикам упомянутой школы был продемонстрирован видеоролик о жизни несовершеннолетних правонарушителей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф