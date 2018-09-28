Сотрудники одной из мордовских колоний оказывают помощь Ширингушской школе-интернату

Сотрудники одной из исправительных колоний Мордовии оказывают помощь Ширингушской школе-интернату.

Представителями исправительной колонии №2 была организована работа по сбору денег, одежды, обуви, постельных принадлежностей, игрушек, книг, канцелярских товаров для детей упомянутой школы-интерната.

Воспитанники школы-интерната очень обрадовались подаркам. Кроме того, дети продемонстрировали гостям спортивный зал, который недавно был построен. Сотрудники исправительной колонии сыграли с воспитанниками школы-интерната в волейбол.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su