В Саранске произошла авария с участием автомобиля и троллейбуса

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса и автомобиля.

ДТП произошло утром 28 сентября на пересечении улиц Васенко и Ботевградской. О точных обстоятельствах и причинах ДТП пока что нет информации. Очевидцы утверждают, что водитель троллейбуса начал движение на желтый свет светофора и в этот момент врезался в автомобиль марки «Шевроле-Нива», который остановился впереди. После этого, по сообщениям некоторых очевидцев, троллейбус въехал в столб.

Также очевидцы сообщают, что водитель автомобиля был госпитализирован.

Точные причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo