В Мордовии была взыскана задолженность по алиментам на крупную сумму

В Лямбирском районе нерадивые отцы погасили задолженности по алиментам после того, как у них отобрали водительские удостоверения.

Девять жителей указанного района Мордовии на протяжении достаточно длительного периода времени не выплачивали алименты. В итоге образовались задолженности, общая сумма которых составила более 450 тыс. рублей.

Должники были уведомлены о возбуждении исполнительного производства, но погашать задолженность не спешили.

В итоге было принято решение о применении в отношении должников меры наказания в виде лишения права на управление транспортными средствами. После этого все задолженности были погашены в полном объеме.

Источник: r13.fssprus.ru