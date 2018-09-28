В Саранске маршрутное такси врезалось в троллейбус

В Саранске произошло ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса.

Указанное происшествие произошло 28 сентября, около 10:50 недалеко от рынка «Ринг». По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем маршрутного такси, не сумел рассчитать безопасную дистанцию, вследствие чего транспортное средство врезалось в троллейбус, который двигался впереди.

О пострадавших в результате данного ДТП пока что не поступало никакой информации.

По информации, опубликованной очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo