В Мордовии опрокинулся грузовик

В Мордовии произошло опрокидывание грузового автомобиля.

ДТП произошло утром 28 сентября на одном из участков дороги, которая пролегает между Саранском и Дубёнками. Грузовой автомобиль неустановленной марки опрокинулся в кювет.

Известно, что на место ДТП выезжала бригада «скорой помощи». Водителю грузовика была оказана первая необходимая помощь. О текущем состоянии автомобилиста в данный момент нет никакой информации.

По предварительным данным, грузовик опрокинулся в кювет из-за того, что водитель уснул за рулем.

По информации, опубликованной в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo