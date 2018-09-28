В одной из мордовских колоний прошел День встречи руководства с осужденными

В одной из исправительных колоний Мордовии прошел День встречи руководства с осужденными.

Указанное мероприятие было проведено в исправительной колонии №7. Представители руководства УФСИН РФ по Мордовии, начальники отделов и служб управления, а также представитель общественной наблюдательной комиссии Галина Шикина совершили обход учреждения.

После этого в клубе-столовой прошло общение с осужденными, которые интересовались вопросами, касающимися получения посылок, медицинского обслуживания и перевода для отбывания наказания по месту жительства.

Также был организован прием осужденных по личным вопросам.

Источник: 13.fsin.su