Жителя Саранска ограбили неизвестные интернет-мошенники

В Саранске местный житель лишился денежных средств, пытаясь приобрести автомобильную резину.

Сотрудниками правоохранительн6ых органов было установлено, что житель Саранска 1961 года рождения оформил на одном из сайтов заявку на приобретение автомобильной резины. В качестве оплаты мужчина перечислил на счет якобы продавца денежную сумму в размере 14 тыс. рублей.

В оговоренные сроки горожанин товар не получил.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф