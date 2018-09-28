В Мордовии психологи разработали цикл занятий для осужденных

В одной из исправительных колоний Мордовии психологи разработали специальный цикл занятий для осужденных.
Психологи психологической лаборатории №1 разработали цикл занятий с использованием различных психологических техник и арт-терапии. Занятия с заключенными проводятся индивидуально.
Подобные занятия позволяют повысить уровень эффективности работы с заключенными, которые имеют аномалии психического развития.
В ходе рассматриваемых занятий воздействие направлено на переоценку осужденными своего противоправного поведения и формирования стойкой поведенческой линии, соответствующей социальным нормам.
Источник: 13.fsin.su