В Мордовии психологи разработали цикл занятий для осужденных

В одной из исправительных колоний Мордовии психологи разработали специальный цикл занятий для осужденных.

Психологи психологической лаборатории №1 разработали цикл занятий с использованием различных психологических техник и арт-терапии. Занятия с заключенными проводятся индивидуально.

Подобные занятия позволяют повысить уровень эффективности работы с заключенными, которые имеют аномалии психического развития.

В ходе рассматриваемых занятий воздействие направлено на переоценку осужденными своего противоправного поведения и формирования стойкой поведенческой линии, соответствующей социальным нормам.

Источник: 13.fsin.su