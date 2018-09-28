В Саранске прошла акция «Очистим планету от мусора!»

В Саранске была проведена акция под названием «Очистим планету от мусора!».

Указанное мероприятие было проведено 27 сентября на территории зеленой зоны, которая расположена по адресу – Юго-Западное шоссе. Организаторами данной акции стали ГКУ РМ «Саранское территориальное лесничество», а также представители школьного лесничества «Зеленый мир». В общей сложности в акции приняли участие 14 человек.

В ходе проведения мероприятия было собрано пять куб. метров мусора и бытовых отходов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru