В Мордовии суд оправдал полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий

В Торбеевском районе суд оправдал сотрудника правоохранительных органов, который обвинялся в превышении должностных полномочий.

Представители следственных органов полагали, что оперативник Торбеевского межмуниципального отдела несколько раз ударил резиновой дубинкой жителя села Салазгорь, в ходе обыска дома которого была обнаружена и конфискована марихуана. Версия следствия гласила, что путем избиения полицейский намеревался заставить жителя упомянутого населенного пункта признаться в хранении запрещенного вещества.

Обвиняемый не стал признавать свою вину.

Изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что полицейский не совершал преступление, которое ему инкриминировали.

Источник: torbeevsky.mor.sudrf.ru