В Рузаевке в результате ДТП пострадали два человека

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого телесные повреждения получили два человека.

Происшествие произошло 28 сентября, около 19:45 недалеко от дома №32, который расположен по адресу – улица Карла Маркса. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. В данный момент о состоянии пострадавших ничего неизвестно.

В ликвидации последствий столкновения автомобилей принимали участие сотрудники МЧС.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru