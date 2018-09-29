В Рузаевке в результате ДТП пострадали два человека

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого телесные повреждения получили два человека.
Происшествие произошло 28 сентября, около 19:45 недалеко от дома №32, который расположен по адресу – улица Карла Маркса. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. В данный момент о состоянии пострадавших ничего неизвестно.
В ликвидации последствий столкновения автомобилей принимали участие сотрудники МЧС.
Причина ДТП в настоящее время устанавливается.
Источник: 13.mchs.gov.ru