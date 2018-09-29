Безработный житель Саранска подозревается в краже куртки

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего безработного местного жителя, который подозревается в похищении куртки.

Недавно сотрудники полиции получили сообщение о том, что в одном из торговых центров Саранска неизвестным гражданином была похищена куртка. По предварительной информации, посетитель торгового заведения схватил понравившийся товар и убежал в неизвестном направлении.

По подозрению в совершении указанной кражи был задержан 23-летний безработный житель Саранска. Молодой человек признал свою вину.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту кражи.

Источник: 13.мвд.рф