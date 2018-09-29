В Саранске в ДТП с участием мотоцикла пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате которого пострадал человек.

Указанный инцидент был зафиксирован днем 28 сентября недалеко от дома №136, который расположен по адресу – улица Гагарина. По предварительной информации, гражданин, управлявший мотоциклом, допустил опрокидывание транспортного средства.

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения. О текущем состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС.

Причина ДТП в скором времени будет установлена.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru