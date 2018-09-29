В Ромодановском районе в результате ДТП пострадал человек

В Ромодановском районе в результате опрокидывания транспортного средства в кювет пострадал человек.

ДТП произошло утром 28 сентября на 22-м километре трассы, которая соединяет Саранск и Ульяновск. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля неизвестной марки, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

По причине опрокидывания автомобиля в кювет телесные повреждения получил один человек. В данный момент нет никакой информации о состоянии пострадавшего.

Причина происшествия в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru