Жительница Мордовии незаконно присвоила деньги своей тёти

В Саранске была осуждена женщина, которая незаконно присвоила денежные средства, принадлежащие её тёте.

4 января нынешнего года гражданка 1955 года рождения в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу – улица Воинова, обналичив сберегательный сертификат, переданный ей на временное хранение её тётей, похитила денежную сумму в размере 200 тыс. рублей.

Решением Пролетарского районного суда города Саранска в отношении преступницы была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

Сторона защиты пыталась обжаловать указанное постановление в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru