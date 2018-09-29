Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии не курить в постели

Сотрудники МЧС Мордовии напоминают об опасности курения в постели.

Представители ведомства напоминают о том, что в большинстве случаев пожары в жилых домах происходят по вине граждан, которые курят в постели, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Любители курения должны помнить о том, что время тления сигареты составляет до 30 минут. Кроме того, тлеющий окурок может стать причиной воспламенения бумаги, опилок, сена, тополиного пуха и т.п.

Также стоит помнить, что окурок через некоторое время гаснет, но образовавшийся очаг тления может перейти в стадию горения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru