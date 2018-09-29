Игроки ФК «Мордовия» провели мастер-класс в саранском лицее № 26

Игроки футбольной команды «Мордовия» провели мастер-класс в саранском лицее №26.

27 сентября футболисты ФК «Мордовия» Алан Багаев, Игорь Киреев, Игорь Климов, Рустем Мухаметшин, Илья Петров и Денис Поярков посетили указанное учебное заведение. Игроки главного футбольного клуба Мордовии провели урок физической культуры, в ходе которого продемонстрировали детям свои профессиональные навыки.

Преподаватель физической культуры и практикующий детский тренер Денис Кукушкин отметил, что подобные мастер-классы позволяют детям выйти на одну площадку со своими кумирами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой футбольной команды «Мордовия».

Источник: fc-mordovia.ru