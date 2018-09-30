В Краснослободске горело сено

В Краснослободске произошло возгорание сена.
Указанное происшествие произошло 29 сентября. Недалеко от дома №45, который расположен по адресу – улица Севастопольская, загорелись несколько тюков сена.
По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.
Пожарным удалось не допустить распространения пламени на расположенные поблизости жилые дома.
Причина возгорания тюков сена в настоящее время устанавливается. Не исключено, что в данном случае пожар произошел из-за умышленного поджога.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru