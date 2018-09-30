В Саранске голодный житель Ульяновска ограбил супермаркет

В Саранске был задержан житель Ульяновска, который подозревается в краже продуктов.

Житель Ульяновска недавно приехал в Саранск. Мужчина, судя по всему, сильно проголодавшись, зашел в один из местных супермаркетов. Гражданин взял с витрин несколько продуктов и, не реагируя на окрики продавцов, убежал из торгового заведения.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан. Житель Ульяновска сообщил стражам порядка, что съел похищенные продукты. Свою вину гражданин не отрицает и себя оправдать не пытается.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф