В Ковылкинском районе горела баня

В Ковылкинском районе произошло возгорание бани.

В ночь на 30 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории поселка Селикатный произошел пожар. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась баня.

В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, им удалось не допустить распространения пламени на расположенные поблизости жилые дома.

К счастью, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения бани в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru