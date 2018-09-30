Житель Мордовии, вооружившись вилкой, напал на полицейского

В Торбеевском районе местный житель пытался при помощи вилки нанести телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов.

Указанный инцидент несколько дней назад произошел в поселке Сельхозтехника. Местный житель поссорился со своей возлюбленной. В кратчайшие сроки словесная перепалка стала перерастать в конфликт с применением силы. Мужчина принялся ломать мебель и бить посуду. Испугавшись за свою жизнь, женщина обратилась за помощью в полицию.

Когда на пороге доме появился полицейский, дебошир вооружился вилкой и, выкрикнув угрозу, набросился на стража порядка. Представитель правоохранительных органов смог усмирить нападавшего, но всё же получил телесные повреждения.

По информации «Известий Мордовий».