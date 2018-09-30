В Торбеевском районе были совершены две кражи

В Торбеевском районе за несколько последних дней были зафиксированы две кражи.
С территории местного мясокомбината были похищены трубы, светодиодные светильники и провода. По подозрению в совершении указанной кражи были задержаны двое жителей Торбеевского района.
Также на днях со строительной площадки были похищены стройматериалы. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что к совершению кражи причастен гражданин, приехавший на площадку на своем автомобиле.
Представители правоохранительных органов проводят проверку по данным фактам.
По информации «Известий Мордовии».