Борцы из Мордовии успешно выступили на международных соревнованиях

Мордовские борцы успешно выступили на международном турнире в Сербии.

29 сентября в Сербии прошел международный турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Ивановича-2018». В составе сборной России выступали три представителя Мордовии, среди которых Виталий Кабалоев, Сергей Емелин, Артём Сурков и Заур Кабалоев.

Сергей Емелин и Артём Сурков смогли завоевать золотые медали. Виталий и Заур Кабалоевы получили серебряные медали.

В общей сложности представители сборной России сумели завоевать девять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru