Хоккейная команда «Мордовия» одержала победу над ХК «Кристалл» из Саратова

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 3:2 одержала победу над ХК «Кристалл» из Саратова.

Указанный матч прошел 29 сентября. На первых минутах игры представители саратовской команды отправили в ворота «Мордовии» две шайбы. Затем мордовские хоккеисты сравняли счет, а после этого отправили в ворота соперников ещё одну шайбу, которая обеспечила им победу.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Мордовии».

Шайбы в ворота саратовской команды отправили Филин и Закурин.

Второй матч между «Мордовией» и «Кристаллом» пройдет днем 30 сентября.

По информации, которая была опубликована пресс-службой хоккейной команды «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru