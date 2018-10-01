Вулкан казино бонусы и уровни

После регистрации в «Русском Вулкане» начинается путешествие к миллионам рублей. Это восхождение сопровождается всегда яркими победами и иногда поражениями. Каждая денежная ставка и депозит прибавляют вам не только опыт, но и игровые баллы. В казино русский вулкан их называют комппоинты. Их количество отображается в личном кабинете. Не стоит недооценивать преимущества игровых баллов.

Зачастую они могут оказаться важнее, чем реальные деньги. Основное их назначение – демонстрация прогресса в рамках программы лояльности. При наборе определенного количества баллов игроку предоставляется новый статус. Всего их в казино «Русский Вулкан» - 10, из которых 5 профстатусы, а остальные премиум. Что дает новый статус? Сразу после регистрации и внесения первого депозита игрок получают ранг «Начинающий». Это ваш первый шаг в азартный мир «Вулкан». С базовым статусом вы получаете самые обычные возможности – ставки на слоты, доступ к играм и турнирам. С каждым новым статусом вы будете получать дополнительные привилегии.

Например,

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прикрепляется персональный менеджер,

предоставляются денежные премии и подарки,

разрешается ускоренный вывод выигрышей.

Также игрокам в «Русском Вулкане» дают возможность увеличивать суточные лимиты вывода денег. Не секрет, что казино, с целью борьбы против отмывания денег, ограничивает вывод выигрышей за 24 часа. Но для VIP клиентов эти рамки серьезно расширяют. Как видите, преимуществ игры в казино-онлайн очень много. Вам осталось сделать правильный выбор. Как зарегистрироваться в казино? Русский Вулкан не предъявляет серьезных требований. Например, игрокам разрешают играть в казино вне зависимости от гражданства. В тоже время, необходимо соответствовать элементарным требованиям. Например, на момент регистрации вам должно быть 18 лет и старше. Несовершеннолетние лица не должны играть в азартные развлечения. Также в казино строжайше запрещено открывать повторные аккаунты. С целью борьбы против таких действий клуб оставляет за собой право блокировать аккаунты без права восстановления. Наконец, нельзя использовать ПО для взлома или обыгрывания автоматов. Вы должны играть предельно честно, опираясь на собственную стратегию.