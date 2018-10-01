В Зубово-Полянском районе сгорел жилой дом

В одном из сел Зубово-Полянского района произошел пожар, который стер с лица земли частный жилой дом.
Днем 30 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в селе Новые Выселки произошел пожар. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся частный жилой дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 105 квадратных метров.
Пламя полностью уничтожило жилой дом.
К счастью, во время данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания постройки в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru