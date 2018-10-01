92-летняя жительница Атемара чудом избежала гибели

30 сентября 2018 года в селе Атемаре Лямбирского района едва не произошла трагедия. На пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Конновой.



Как выяснилось позже, загорелся дом, принадлежащий пенсионерке 1926 года рождения – она проживала в доме одна и во время возникновения пожара спала в комнате.



Огонь заметили, работая на огороде, дальние родственники пожилой женщины. Они бросились к дому и вывели пострадавшую на свежий воздух.



Предварительной причиной возгорания названа неисправность газового котла отопления.



Площадь повреждения огнем составила 25 кв. метров, пожилая женщина пострадала от воздействия угарного газа.