В Саранске стартовал отопительный сезон

В связи с понижением среднесуточной температуры в Саранске городская администрация приняла решение о начале отопительного сезона.

1 октября тепло поступит в объекты социальной сферы, которые имеют возможность подачи теплоносителя на отопление зданий. 3 октября тепло придет в остальные социальные учреждения.

Для жителей многоквартирных домов отопительный сезон начнется также 3 октября. Тепло будет поступать в квартиры жителей Саранска поэтапно. Администрация города призывает граждан сообщать коммунальным службам о проблемах с подачей тепла.

Также стоит упомянуть о том, что жители верхних этажей, в квартирах которых есть краны Маевского, должны предоставлять работникам управляющих компаний доступ в свое жилье.

Источник: adm-saransk.ru