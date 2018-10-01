В Саранске мужчина пострадал при сжигании мусора

В Саранске мужчина получил ожоги во время сжигания мусора.

Инцидент произошел утром 30 сентября в деревне Ивановка. Гражданин 1990 года рождения сжигал мусор. Для разжигания мужчина использовал бензин. Из-за неосторожных действий пламя частично охватило гражданина.

Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в ожоговый центр. Медики диагностировали у мужчины ожоги головы, шеи и левой кисти первой и второй степени. В настоящее время жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru