Ковылкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов посетили сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС посетили Ковылкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов, и пожарной спасательной части №17 провели в указанном доме-интернате профилактические мероприятия, а также отработали действия персонала в случае возникновения пожара.

Представители ведомства рассказали постояльцам дома-интерната об основных правилах пожарной безопасности. Персоналу спасатели напомнили о том, что именно они должны обеспечить безопасное поведение постояльцев во время пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru