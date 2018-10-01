В Большеигнатовском районе загорелся автомобиль

В Большеигнатовском районе произошло возгорание автомобиля.

30 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории населенного пункта Лесной произошло возгорание транспортного средства. Горел автомобиль неустановленной марки.

По предварительным данным, в результате возгорания транспортного средства никто не пострадал.

Причина воспламенения автомобиля в настоящее время устанавливается. Вероятнее всего, машина вспыхнула из-за неисправности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru