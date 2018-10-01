В Мордовии жители Чувашии пытались незаконно продать поросят

В Мордовии были пресечены несколько фактов незаконной продажи поросят.

На 83-м километре трассы, которая пролегает между Саранском и Ульяновском, сотрудниками Россельхознадзора были выявлены четыре факта продажи поросят в количестве 86 голов жителями Чувашии без ветеринарных сопроводительных документов.

По итогам рейда продажа поросят была запрещена. Животные были возвращены на место погрузки.

Продавцы были привлечены к административной ответственности. Кроме того, с нарушителями были проведены беседы по профилактическим мероприятиям по недопущению заноса вируса АЧС. Также нарушителям были вручены памятки.

Источник: ursn-rm.ru