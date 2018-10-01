В Ромоданово горела баня

В Ромоданово произошло возгорание бани.

В ночь на 1 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на одной из улиц указанного населенного пункта произошел пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты работают над установлением причины воспламенения бани. Не исключено, что в данном случае имел место умышленный поджог.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru